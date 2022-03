Défi alimentation : cuisine anti-gaspi Vallenay, 24 mars 2022, Vallenay.

Défi alimentation : cuisine anti-gaspi Vallenay

2022-03-24 18:00:00 – 2022-03-24 20:00:00

Vallenay Cher Vallenay

Depuis février et jusqu’à juin, 6 ateliers sont proposés pour découvrir :

– des producteurs locaux et des lieux d’approvisionnement ;

– les bases de diététique pour équilibrer et faire évoluer son alimentation ;

– des recettes pour cuisiner de saison et limiter le gaspillage alimentaire ;

– les bases pour réaliser un jardin potager ;

– les alternatives aux contenants alimentaires et additifs ;

– les méthodes de conservation des aliments.

C’est gratuit et sur inscription par téléphone ou mail. Toutes les informations pratiques sont transmises lors de l’inscription.

Le défi alimentation, c’est 6 ateliers conviviaux et animés qui vous permettront de changer vos habitudes alimentaires en douceur et sans augmenter votre budget.

Lors de cet atelier, vous aurez de bons conseils pour éviter le gaspillage alimentaire et faire des économies.

Vallenay

