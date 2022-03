Défi Ados – A vos marques Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Défi Ados – A vos marques Chalon-sur-Saône, 25 avril 2022, Chalon-sur-Saône. Défi Ados – A vos marques Espace Patrimoine 5, place du Châtelet Chalon-sur-Saône

2022-04-25 – 2022-04-25 Espace Patrimoine 5, place du Châtelet

Pour les enfants de 12 à 18 ans et leurs parents Se munir de smartphones ou d'appareils photographiques numériques. Activités à faire en famille, adolescents et parents, accompagnés de guides, pour découvrir la ville de façon ludique : • Constituer des équipes, de famille ou de génération (jeunes / adultes), • Suivre des indices, observer et trouver des détails, • Être réfléchi ou créatif… Chacun pourra mettre au profit de son groupe ses compétences !

