.Tout public. payant Inscription sur le Helloasso Cocyclette Venez pédaler entre amis ou en famille dans un grand jeu de piste à vélo en équipe ! Nouvelle session pour notre jeu de piste sur le Cinéma !

Venez pédaler entre amis ou en famille dans un grand jeu de piste à vélo en équipe ! C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les œuvres et les lieux qui font vibrer le cinéma à Paris. Rendez-vous à 14h15 pour un départ du jeu à 14h30 3 heures de jeu pour faire gagner votre équipe ! Rendez-vous sur la place Dauphine (sur l’ile de la cité) Fin du défi dans le centre de Paris Tout le monde est bienvenu.e, que vous ayez votre vélo, ou que vous empruntiez celui d’un ami, et même si vous n’avez pas de vélo, le parcours se fait très bien à velib aussi Si vous le souhaitez, on peut vous conseiller des loueurs de vélo à proximité du point de rendez-vous. Faites-nous signe par email quelques jours avant. Place Dauphine Place Dauphine 75001 Paris Contact : https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/defi-velo-cinema?_ga=2.107339525.623296366.1688455425-84036856.1688455425 https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/defi-velo-cinema?_ga=2.107339525.623296366.1688455425-84036856.1688455425

