DEFI 47 Prayssas, 17 avril 2022, Prayssas.

DEFI 47 Prayssas

2022-04-17 – 2022-04-17

Prayssas Lot-et-Garonne Prayssas

Sur les coteaux du pays de Serres, entre la vallée du Lot et la vallée de la Garonne, Prayssas accueille LA cyclosportive du département, le Défi47. Evènement amateur, sur les traces des plus grands, le défi s’articule autour de 3 parcours de difficultés différentes. 47km, 80km ou bien 130km. Parrainé par Pierrick FEDRIGO, le défi est accessible à tous. Sur place des animations et un espace de producteurs sont prévue pour faire de cet événement une grande fête.

+33 7 82 15 98 10

Prayssas

