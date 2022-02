Défi 24h spondy / handi Passy Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Passy Haute-Savoie Passy 24h de course à pied autour du Lac de Passy dans le but de récolter des fonds en faveur de l’association Team spondylarthrite, patients atteints de spondylarthrite Ankylosante et qui passe par le mouvement pour combattre cette maladie inflammatoire… fabrice7433@gmail.com +33 6 30 18 88 66 Route des lacs Base de loisirs des iles – Lac de Passy Passy

