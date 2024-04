Défi 2024 km Meyreuil, jeudi 7 mars 2024.

Défi 2024 km Meyreuil Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », la Ville de Meyreuil et l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports (OMJS) vous proposent de participer au Défi 2024 km, dès à présent !

Dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », la Ville de Meyreuil et l'Office Municipal de la Jeunesse et des Sports (OMJS) vous proposent de participer au Défi 2024 km



– Un cumul de 2024 km parcourus à pied, à cheval ou en vélo sur les voies douces meyreuillaises.



Objectif parcourir 2024 kms sur nos voies douces, seul ou à plusieurs, à pied, à cheval ou en vélo !



Quand dès à présent, et jusqu’au 1er mai 2024. La distance totale parcourue sera révélée à l’occasion des Flâneries de Valbrillant, le mercredi 1er mai.



Comment à chaque distance parcourue (au moins en partie) sur le territoire communal, les participants devront transmettre une photo d’eux et du nombre de km parcourus (relevé de pas ou compteur) au service des sports (l.rubio@ville-meyreuil.fr / 04 42 65 90 50). Aucune inscription préalable n’est requise.



Qui ouvert à tous, individuellement ou en groupe. Associations, écoles, crèches… Venez compléter le compteur !



A l’occasion des Flâneries de Valbrillant, une grande marche de clôture sera proposée au départ du Domaine, ouverte à tous.

Une nouvelle boucle de 11km sera ainsi inaugurée, proposant des panoramas remarquables, avec un ravitaillement encadré par la Fédération Française des Sports Populaires et l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports de Meyreuil. Deux autres parcours seront accessibles, tous au départ du Domaine de Valbrillant et adaptés aux familles. (payant) .

Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

