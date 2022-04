DÉFERLANTE DE PRINTEMPS, 26 mai 2022, .

DÉFERLANTE DE PRINTEMPS

2022-05-26 14:30:00 – 2022-05-26 19:00:00

Un retour bien rafraîchissant !

Après deux années d’absence, le festival d’art de rue La Déferlante de Printemps reprend du service à Saint-Brevin.

Le parc du Pointeau accueillera, jeudi 26 mai, de 14h30 à 18h30, des spectacles emplis de poésie et d’humour.

Depuis 2007, la Déferlante de Printemps, événement gratuit sans réservations, unit neuf villes balnéaires de la côte Atlantique, de Saint-Brevin à la Tranche-sur-Mer.

Rendez-vous incontournable de l’art de rue, cet événement plein-air, frais, divertissant et virevoltant, saura réjouir tant les enfants que les adultes.

Au rendez-vous de ce voyage théâtral, 4 représentations bien différentes : de la conquête spatiale, des contes aquatiques, un duo acrobate et de la belle voltige…

Des spectacles « eau en couleurs » pour cet événement qui borde l’océan.

Les spectacles, tout public, se suivront durant l’après-midi, dès 14h30 :

► Répliques (15 min) – 2 séances : 14h30 & 17h45 [Acrobaties]

La compagnie Le Grand Jeté est passée maître dans l’art de la chute. À travers voltiges et cascades poétiques, la notion de déséquilibre est ici synonyme de domination dans ce véritable face à face masculin. Un spectacle duo où le duel se conçoit sous formes de ripostes, qui vont sans cesse crescendo.

Le spectateur, assis tout autour de l’œuvre, est plongé au cœur de ces acrobaties où le risque de défi est perpétuel et exaltant.

► Frigo [Opus 2] (45 min) – 15h15 [Clown]

Lunaire, il est silencieux mais bien malicieux au milieu de son auditoire. Le clown Frigo avec son nez noir, son chapeau melon en biais et un sourire naïf en coin, a comme idée fixe et folle de décoller, direction : le ciel. Mais comment y parvenir quand son seul moyen de transport est un… réfrigérateur ?

Pièce à la fois poétique et musical, le clown Frigo, improvisateur et provocateur, joue de son regard et avec son public pour mieux défier la loi gravitationnelle et atteindre son objectif.

► À la Renverse (45 min) – 16h30 [Théâtre d’objet]

Nina La Gaine est une grande amoureuse de l’eau. Douce ou salée, claire ou trouble, marécageuse et vaseuse, elle l’apprécie sous toutes ses formes. Traversant à vélo contrées et provinces, elle narre au public de jolies petites histoires où l’aquatique et l’intime sont de mises. Prochaine étape de son cyclo-voyage : Saint-Brevin-les-Pins, parc du Pointeau.

Son matériel entassé dans sa jolie carriole boisée, accrochée à son deux-roues, Nina donne au théâtre d’objets ton son sens, face à un public émerveillé et attentif.

► Peau d’Âme (15 min) – 18h30 [Arts du cirque]

Peau d’Âme, c’est l’histoire d’une femme. Ou plutôt une partie de son histoire. Se débarrassant progressivement de ses couches ; matérielles et émotionnelles, on voit d’abord une femme perdue et tourmentée… Laissant place ensuite à une femme fragile qui se bat, nue mais possédée, vivante mais perturbée.

Dans cette pièce en altitude, gestuel et danse se mêlent pour raconter de quelles manières rêves de grandeur et de hauteur peuvent lentement tomber en poussière, pour le pire comme le meilleur.

Plus d’infos sur www.ladeferlante.com

dernière mise à jour : 2022-04-22 par