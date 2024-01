Défendre Rouen au Moyen Âge (8-12 ans) Place de la Rougemare Rouen, jeudi 29 février 2024.

Défendre Rouen au Moyen Âge (8-12 ans) visite théâtralisée sur la défense de la ville de Rouen au Moyen Âge Jeudi 29 février, 14h00 Place de la Rougemare Inscription obligatoire / GRATUIT

Grâce à cette visite théâtralisée, tu vas apprendre comment les Rouennais du Moyen Âge défendaient leur ville et sa population face à différents périls. En arpentant les rues de Rouen aux côtés de notre guide, accompagnée de deux miliciens venus d’un autre temps, tu découvriras trois lieux célèbres de la ville témoignant des moyens humains et techniques déployés dans le but de protéger cette dernière !

Place de la Rougemare Place de la Rougemare, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie