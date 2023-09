CAFÉ BIDOUILLE : SÉANCE D’ENTRAIDE COLLECTIVE Default location Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

CAFÉ BIDOUILLE : SÉANCE D'ENTRAIDE COLLECTIVE

Vendredi 15 décembre, 10h00
Default location

Sur inscription en cliquant ici

En partenariat avec l' Association Lyonnaise pour le Développement de l'Informatique Libre

Une petite panne ? Un blocage sur un logiciel ? Une question ? Besoin d'aide pour une installation ? Nous chercherons tous ensemble les réponses !

