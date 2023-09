LES SECRETS DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE (NIVEAU 2) Default location Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

LES SECRETS DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE (NIVEAU 2)

Vendredi 1 décembre, 10h00
Default location

Sur inscription en cliquant ici ou à l'accueil du Rize

Vous avez déjà les bases de la messagerie ? (Voir formation du 17 novembre). Venez désormais parfaire vos connaissances et découvrez comment archiver, classer, faire des règles de messagerie, faire efficacement de la place dans votre boîte, envoyer des gros fichiers… Découvrez le fonctionnement du logiciel Thunderbird pour devenir des vrais pros de l'e-mail !

Villeurbanne 69100

