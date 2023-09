Nuit du jeu 3e édition Default location Villeurbanne, 25 novembre 2023, Villeurbanne.

En partenariat avec Le monde en jeu

La Nuit du Jeu débarque pour sa troisième édition au Rize ! Cette année, le Rize vous fait découvrir, ou redécouvrir, le temps d’une soirée, ses locaux et ses équipes dans une ambiance festive. Petit.e.s et grand.e.s, nous vous attendons de 16h à minuit pour des rencontres, des conférences ludiques et des parties de jeu endiablées ! Cette édition verra aussi le retour du jeu vidéo. Quoi de mieux que de découvrir l’Histoire avec une manette en main ? Les femmes d’hier et d’aujourd’hui seront particulièrement à l’honneur pour cette 3e édition qui accompagnera en beauté l’exposition Plurielles – les femmes font Villeurbanne. Et si vous avez une petite faim, la présence sur place du food truck Rocket’s vous permettra de profiter pleinement de cette soirée !

