FESTIVAL DU FILM COURT Default location Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne FESTIVAL DU FILM COURT Default location Villeurbanne, 23 novembre 2023, Villeurbanne. FESTIVAL DU FILM COURT Jeudi 23 novembre, 19h00 Default location Sur inscription en cliquant ici En partenariat avec le Cinéma Le Zola Le Rize s’associe au Cinéma Le Zola, dans le cadre du Festival du Film Court et propose une sélection de courts-métrages mettant les femmes à l’honneur. Default location villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/festival-du-film-court/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/festival-du-film-court-231123/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:30:00+01:00 Cinéma ados +10 ans Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Default location Adresse villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Default location Villeurbanne latitude longitude 45.773357;4.886845

Default location Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/