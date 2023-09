BAY DAY : LE FILS DE L’URSARI Default location Villeurbanne, 18 novembre 2023, Villeurbanne.

BAY DAY : LE FILS DE L’URSARI Samedi 18 novembre, 16h00 Default location

Sur inscription en cliquant ici

BD-Concert, avec Vocal 26

Dans le cadre du festival Migrant’scène 2023

Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari comme on dit chez les Roms, on sait qu’on ne reste jamais bien longtemps au même endroit. Harcelés par la police, chassés par des habitants, Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et sont partis vers une nouvelle vie à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d’argent à gagner… Adapté du roman de Xavier-Laurent Petit et magnifiquement mis en scène par Cyrille Pomès et Isabelle Merlet, le destin de Ciprian laisse poindre une lueur d’espoir : aucune vie n’est jouée d’avance.

Default location villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/bay-day-le-fils-de-lursari/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/bay-day-le-fils-de-lursari-181123/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:15:00+01:00

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:15:00+01:00

Arts et Littérature Musique