Villeurbanne FAIS TON ZINE ! Default location Villeurbanne, 18 novembre 2023, Villeurbanne. FAIS TON ZINE ! Samedi 18 novembre, 10h00 Default location Sur inscription en cliquant ici Venez découvrir des fanzines villeurbannais et lancez-vous ! Des feutres, des ciseaux, ou l’electric zine maker d’Alien Melon, tous les outils sont bons pour exprimer sa créativité dans nos mini-zines qui seront consacrés aux femmes de Villeurbanne ! Default location villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/fais-ton-zine/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/fais-ton-zine-181123/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T11:30:00+01:00

Cultures numériques 6-7 ans

