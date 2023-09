(RE)MISE À NIVEAU : LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE Default location Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

(RE)MISE À NIVEAU : LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Vendredi 17 novembre, 10h00

Sur inscription en cliquant ici ou à l'accueil du Rize

Quelle adresse mail choisir ? Comment envoyer un mail, répondre, ajouter une pièce jointe ? Et au fait, ça veut dire quoi CCi ? Tout, tout, tout, vous saurez presque tout sur les emails après cet atelier !

2023-11-17T10:00:00+01:00 – 2023-11-17T11:30:00+01:00

