LES SANS PAGES : CONTRIBUER À WIKIPEDIA

Samedi 4 novembre, 10h00
Default location
Villeurbanne

Sur inscription en cliquant ici

En partenariat avec La « Cabale de la quenelle », bénévoles de Wikimedia Lyon

Le projet les sans pagEs est né du besoin de combler le fossé et le biais de genre sur Wikipédia. Grâce aux archives du Rize et en écho à l'exposition « Plurielles » nous apprendrons à contribuer à l'encyclopédie en ligne pour y mettre en valeur les femmes de Villeurbanne !

