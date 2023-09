CAFÉ NUMÉRIQUE : CAFÉ VIE PRIVÉE CONTRE TECHNOPOLICE Default location Villeurbanne, 26 octobre 2023, Villeurbanne.

Sur inscription en cliquant ici – Entrée libre le soir-même dans la limite des places disponibles

Militants et associations comme la Quadrature du Net nous alertent sur la surveillance généralisée, facilitée et aggravée par l’omniprésence de nos outils numériques. Autour d’un apéritif nous ferons le point sur les dernières évolutions techniques et juridiques et comment nous protéger grâce au chiffrement.

2023-10-26T18:30:00+02:00 – 2023-10-26T20:30:00+02:00

