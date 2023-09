DÉCOUVRIR DES LOGICIELS LIBRES DE CRÉATION D’IMAGES – COMPLET Default location Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne DÉCOUVRIR DES LOGICIELS LIBRES DE CRÉATION D’IMAGES – COMPLET Default location Villeurbanne, 21 octobre 2023, Villeurbanne. DÉCOUVRIR DES LOGICIELS LIBRES DE CRÉATION D’IMAGES – COMPLET Samedi 21 octobre, 10h00 Default location Sur inscription en cliquant ici Réveillez l’artiste qui roupille en vous avec ces logiciels de dessin, peinture et autres créations numériques ! Gimp, mais aussi Krita et Inkscape, après un tour d’horizon des outils existants nous choisirons notre préféré pour une création originale ou un détournement d’archives… Default location villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/decouvrir-des-logiciels-libres-de-creation-dimages-complet/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/decouvrir-des-logiciels-libres-211023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

