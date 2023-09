Ça s’la joue malin ! Default location Villeurbanne, 14 octobre 2023, Villeurbanne.

Ça s’la joue malin ! Samedi 14 octobre, 10h30 Default location

Menu ludique façon auberge espagnole ! Selon les rendez-vous : jeux de société, jeux de rôle adaptés aux plus jeunes, jeux XXL à jouer en équipe, pour tous les goûts et tous les âges. Et toujours un temps d’échanges enfants-parents à savourer sans modération. Vous pouvez aussi apporter votre jeu préféré pour le faire découvrir…

De 6 à 10 ans, en famille, sans inscription.

Default location villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

Jeune public 6-7 ans