CHLOÉ ROMENGAS : SENSIBILISER EN IMAGES [JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Default location Villeurbanne, 16 septembre 2023, Villeurbanne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Chloé Romengas, autrice et illustratrice villeurbannaise des comptes Instagram @chloerayures et @chloeinvisible, réalise de courtes bandes dessinées destinées à mieux appréhender le ressenti des personnes malades, leurs besoins ou envies et ce qu’elles vivent. Elle a aussi publié les livres Rayures et ratures sur le haut potentiel intellectuel et Ah bon, ça, c’est un livre autoédité ? Venez échanger avec elle !

villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Arts et Littérature Journées européennes du patrimoine