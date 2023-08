COULEURS D’ENCRE [JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Default location Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

COULEURS D'ENCRE [JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE]

Samedi 16 septembre, 15h00

Atelier et rencontre avec Julia Woignier

Plongez dans la palette de couleurs lumineuses de cette talentueuse illustratrice villeurbannaise le temps d'un atelier expérimental en lien avec ses projets en cours. Une porte ouverte sur son univers luxuriant. Et pour les plus grands, un moment d'échanges privilégiés sur sa manière de travailler.

Villeurbanne

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

