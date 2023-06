LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : Carte blanche aux usagers [Vivez l’été] Default location Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : Carte blanche aux usagers [Vivez l’été] Default location Villeurbanne, 1 septembre 2023, Villeurbanne. LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : Carte blanche aux usagers [Vivez l’été] Vendredi 1 septembre, 10h00 Default location Sur inscription (à venir) en cliquant sur ce lien Default location villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/les-ateliers-de-lete-carte-blanche-aux-usagers-vivez-lete/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/les-ateliers-de-lete_010923/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T12:00:00+02:00 Découvertes et société ados +10 ans Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Default location Adresse villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 10 Lieu Ville Default location Villeurbanne

Default location Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : Carte blanche aux usagers [Vivez l’été] Default location Villeurbanne 2023-09-01 was last modified: by LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : Carte blanche aux usagers [Vivez l’été] Default location Villeurbanne Default location Villeurbanne 1 septembre 2023