LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : On fabrique une pochette à livres [Vivez l’été] Default location Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : On fabrique une pochette à livres [Vivez l’été] Default location Villeurbanne, 28 juillet 2023, Villeurbanne. LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : On fabrique une pochette à livres [Vivez l’été] Vendredi 28 juillet, 10h00 Default location Sur inscription en cliquant sur ce lien Venez coudre votre pochette à livres molletonnée ! Ce projet couture simple et rapide est ouvert à toutes les personnes qui connaissent les rudiments de la couture. Nous fournissons le matériel : il suffit de bien suivre les étapes et de ne pas perdre le fil ! Default location villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/les-ateliers-de-lete-on-fabrique-une-pochette-a-livres-vivez-lete/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/atelier-de-lete-couture-280723/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00

2023-07-28T10:00:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00 Découvertes et société ados +10 ans Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Default location Adresse villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Age min 10 Lieu Ville Default location Villeurbanne

Default location Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : On fabrique une pochette à livres [Vivez l’été] Default location Villeurbanne 2023-07-28 was last modified: by LES ATELIERS DE L’ÉTÉ : On fabrique une pochette à livres [Vivez l’été] Default location Villeurbanne Default location Villeurbanne 28 juillet 2023