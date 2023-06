La guitare dans tous ses éclats ! Default location Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne La guitare dans tous ses éclats ! Default location Villeurbanne, 14 juin 2023, Villeurbanne. La guitare dans tous ses éclats ! Mercredi 14 juin, 17h00 Default location Sur inscription à partir de ce lien Inès Desvignes est guitariste. Elève de Bruno-Michel Abati, enseignant à l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, elle a suivi le Parcours Préparatoire à l’Enseignement Supérieur. Elle présente ici un programme des œuvres de Léo Brouwer, Fernando Sor et Roland Dyens, pour nous faire découvrir la guitare classique dans tous ses éclats ! Default location villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.villeurbanne.fr/agenda/events/la-guitare-dans-tous-ses-eclats/ »}] [{« link »: « https://lerize.villeurbanne.fr/agenda/la-guitare-dans-tous-ses-eclats_140623/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

