Séance de sensibilisation à l’audiodescription autour du film documentaire La saison des tourteaux de

Martin Benoist (2020, 52 min).

Proposée par Sandrine Dias, une approche inédite pour découvrir un film de façon inclusive.

La rencontre entre les œuvres et les publics est l’essence même de la magie convoquée par le cinéma : partager une émotion collective, tout en s’inscrivant dans une démarche inclusive des spectateurs, déficients visuels ou non. Dans cette perspective, l’audiodescription d’un film, en l’emmenant en dehors du seul champ du handicap, peut s’envisager comme un dispositif de transmission d’une œuvre, au bénéfice de tous les publics. Au-delà de son usage premier destiné aux personnes déficientes visuelles, la version audiodécrite d’un film permet alors de « parler » de cinéma et d’évoquer l’intention artistique d’un réalisateur ou d’une réalisatrice, à travers son langage cinématographique.

