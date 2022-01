Défaire et faire centre d’art contemporain Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Défaire et faire

du vendredi 28 janvier au vendredi 8 avril

centre d'art contemporain Châtellerault

Le centre d’art contemporain réunit plusieurs artistes dont les œuvres sont les résultats de processus particuliers : gommage, brûlage,ponçage… Une autre forme de conception, de penser l’œuvre tout en la magnifiant. Alberola, Blais, Molinero, Jaccard,Marchat, Perray,Christo , Snow , Movilla, Kollar, Swen Renault et Buraglio Pierre. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

