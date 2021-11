Défaillance systémique II Centre Tignous d’art contemporain, 19 novembre 2021, Montreuil.

Défaillance systémique II

du vendredi 19 novembre au samedi 4 décembre à Centre Tignous d’art contemporain

Le Centre Tignous d’Art Contemporain participe au Mois des Arts à Montreuil pour l’Enfance (MARMOE) en proposant au mois de novembre un dispositif artistique, interactif conçu spécialement pour les enfants ponctué de temps de rencontres avec des artistes. Défaillance systémique II ————————- Par l’artiste Anaïs Gauthier Une proposition en 2 étapes pour les enfants dès 7 ans ### L’installation immersive – Du 19 novembre au 4 décembre Salle de résidence du Centre Tignous d’Art Contemporain Les enfants sont invités à visiter un espace accueillant un ballet d’objets et de matières proposé par l’artiste Anaïs Gauthier. Défaillance systémique II est une installation mettant en rapport le corps, l’individu et une machine industrialisante qui vient le façonner. Entrée libre sur les horaires d’ouverture du Centre Tignous d’Art Contemporain. Vernissage public le jeudi 18 novembre. Deux créneaux sur réservation : [19h](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4942) et [20h30](https://centretignousdartcontemporain.fr/?p=4945) ### L’atelier d’exploration mécano-plastique – Le 20 novembre, 27 novembre et le 4 décembre – à 16h et 17h30 Espace Lab’ du Centre Tignous d’Art Contemporain Découvrez les coulisses de fabrication de l’installation Défaillance systémique II en reproduisant le temps d’un atelier les gestes de l’artiste Anaïs Gauthier. Les différents états de la matière, moelleux, mousseux, dure, en grains, liquide, humide ou encore chaud seront à explorer. Après avoir reproduit un mécanisme qui permette des mouvements observés dans l’exposition, les réalisations seront accrochées sur une maquette qui s’actionnera manuellement. Atelier pour 8 enfants à partir de 7 ans proposé le 20 novembre, 27 novembre et le 4 décembre. Deux sessions de 16h00 à 17h00 puis de 17h30 à 18h30 Réservation obligatoire au 01 71 89 27 98 ou [publics.tignous@montreuil.fr](mailto:publics.tignous@montreuil.fr)

Entrée libre – Ateliers sur inscription

Dans le cadre du Mois des Arts à Montreuil pour l’Enfance (MARMOE)

Centre Tignous d’art contemporain 116, rue de Paris Montreuil 93100 Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T21:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T21:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00