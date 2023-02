DEEZ NUTS + UNITY TX + THE ACACCIA STRAIN + 1 L’OUVRE-BOITE BEAUVAIS Catégories d’Évènement: Beauvais

DEEZ NUTS + UNITY TX + THE ACACCIA STRAIN + 1 L’OUVRE-BOITE, 19 février 2023, BEAUVAIS. DEEZ NUTS + UNITY TX + THE ACACCIA STRAIN + 1 L’OUVRE-BOITE. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 18:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros. Grosse soirée Harcore Punk Metal à l’Ouvre-Boîte le 19 février 2023 !A la tête de cette tournée, DEEZ NUTS, fameux groupe australien en activité depuis 2007, qui laisse filer des bouts de Rap dans son Hardcore. Gros riffs/gros singalongs/mosh parts.Venus du Texas, avec UNITY TX on retrouve ce mélange de phrasé influencé par le Hip Hop et de gros riffs Hardcore Metal pour un crossover diaboliquement puissant.Troisième groupe à s’ajouter à l’affiche : THE ACACIA STRAIN. Metalcore tout en finesse en provenance des USA.Le quatrième groupe sera confirmé dans peu de temps…. Votre billet est ici L’OUVRE-BOITE BEAUVAIS 8, avenue de Bourgogne Oise Grosse soirée Harcore Punk Metal à l’Ouvre-Boîte le 19 février 2023 !

