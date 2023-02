DEEZ NUTS + THE ACACIA STRAIN UNITI TX + BROTHERS TILL WE D SECRET PLACE, 13 février 2023, ST JEAN DE VEDAS.

DEEZ NUTS + THE ACACIA STRAIN UNITI TX + BROTHERS TILL WE D SECRET PLACE. Un spectacle à la date du 2023-02-13 à 19:00 (2023-02-13 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) La TAF & BOOMERANG présentent DEEZ NUTS + THE ACACIA STRAIN + UNITI TX + BROTHERS TILL WE DIE – Lundi 13 février 2022 – Ouverture des portes 19h – 15 €en prévente – 17 € sur place – Adhésion annuelle obligatoire 3€ DEEZ NUTS Deez Nuts est un groupe de hardcore australien formé à Melbourne en 2007, actuellement composé du chanteur JJ Peters, du guitariste Matt « RealBad » Rogers, du bassiste Sean Kennedy et du batteur Alex Salinger. THE ACACIA STRAIN The Acacia Strain est un groupe de deathcore américain, originaire de Chicopee, dans le Massachusetts. Au fil des années, le groupe effectue un bon nombre de changements dans son line-up, le chanteur Vincent Bennett étant le seul premier membre restant. The Acacia Strain est actuellement signé au label Rise Records1. UNITI TX UnityTX est un groupe de rap metal/nu-metal originaire de Dallas, au Texas. Le groupe a été formé en 2014 et s’est frayé un chemin sur la scène underground depuis sa création. BROTHERS TILL WE DIE Brothers Till We Die est un groupe de Harcore Beatdown de Madrid en Espagne formé en 2012 et composé de Felipe Aleman au chant, Pablo Martin à la batterie, Carlos Guty à la basse , et enfin Mario Vian et Edu Barber aux guitares. Leur premier album » The Thin Line Between Death And Immortality » est sorti en 2016 , leur prochain album » Touch These Wounds, I Came Back From Death » est prévu pour le 5 Juillet 2019.

SECRET PLACE ST JEAN DE VEDAS 25, rue St Exupéry (ZI DE LA LAUZE) Herault

