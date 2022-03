Déesses Caen, 12 mars 2022, Caen.

Déesses Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes Caen

2022-03-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-12 19:00:00 19:00:00 Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes

Caen Calvados

Déesses est un spectacle politique et poétique, un duo féminin et féministe qui s’articule autour du récit de la Women’s Pentagon Action, action écoféministe de grande ampleur, qui a eu lieu à Washington en 1980.

Les deux comédiennes explorent avec joie, colère et humour les problématiques soulevées par ce mouvement politique, et plus généralement l’Histoire et la mémoire des luttes politiques et du féminisme. Elles cherchent à renouer avec cette histoire, la partager, et trouver leur voie, aujourd’hui, et ici.

Déesses est un spectacle politique et poétique, un duo féminin et féministe qui s’articule autour du récit de la Women’s Pentagon Action, action écoféministe de grande ampleur, qui a eu lieu à Washington en 1980.

Les deux comédiennes…

+33 2 31 30 43 27 https://www.cpievdo.fr/museeinitiationnature

Déesses est un spectacle politique et poétique, un duo féminin et féministe qui s’articule autour du récit de la Women’s Pentagon Action, action écoféministe de grande ampleur, qui a eu lieu à Washington en 1980.

Les deux comédiennes explorent avec joie, colère et humour les problématiques soulevées par ce mouvement politique, et plus généralement l’Histoire et la mémoire des luttes politiques et du féminisme. Elles cherchent à renouer avec cette histoire, la partager, et trouver leur voie, aujourd’hui, et ici.

Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’Abbaye-aux-Hommes Caen

dernière mise à jour : 2022-03-03 par