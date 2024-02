DEEPWAX PARTY Brest, vendredi 1 mars 2024.

Deepwax, c’est le nouveau duo formé par les DJ’s Brindus et GVL. Tous deux membres de l’assobside, leur connexion a vu le jour suite à leur premier B2B à l’open air des jardins des Bénédictines à Landerneau. Une véritable alchimie s’est créée entre les deux compères. Déjà potes au début dans la musique, leurs influences et styles musicaux étaient si proches, que la naissance de ce duo était inévitable.

Avec sa house percussive et envoûtante, le groove Deepwax met en avant une house aux couleurs deep, UK et tech house, en s’inspirant des artistes comme L.P. Rythm et Jesse Maas. .

Début : 2024-03-01 00:00:00

fin : 2024-03-01

17 Avenue Clemenceau

Brest 29200 Finistère Bretagne

