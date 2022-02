Deeptech North America – NETVA 2022 EMBASSY OF FRANCE IN WASHINGTON,D.C. Washington Catégorie d’évènement: Washington

Le Programme NETVA 2022 ———————– L’appel à candidature de la 13ème édition du programme [Deeptech North America – NETVA](netvafrance.com), organisé par le [Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis](france-science.com), en partenariat avec Bpifrance et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, s’est ouvert le 1er février. Les candidatures sont possibles jusqu’au **15 mars 2022.** Le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux États-Unis offre l’opportunité à une quinzaine de startups françaises développant des **produits innovants** à haute valeur ajoutée de participer à ce programme d’accompagnement personnalisé, d’analyse d’opportunités et de développement de partenariats technologiques aux États-Unis. Les **lauréats** bénéficieront d’une formation intensive lors d’un **séminaire à Paris**, d’un accompagnement stratégique et d’un **séjour d’immersion** dans l’un des écosystèmes les plus dynamiques des États-Unis. Les lauréats pourront ainsi bénéficier du soutien des **équipes expertes** du service scientifique de l’Ambassade de France aux Etats-Unis, et plonger au coeur de l’un des **écosystèmes innovants** américains. L’objectif de ce programme est de répondre au besoin d’**internationalisation** des startups technologiques françaises, de développer des **partenariats** scientifiques et technologiques outre-atlantique en vue de leur futur développement en Amérique du Nord. ### A qui s’adresse ce programme ? Le programme NETVA s’adresse avant tout à des projets **early-stage** dans tous les domaines. Lors du processus de sélection, une attention particulière sera portée à l’adéquation entre le secteur d’activité des startups et les forces respectives des écosystèmes ouverts, récapitulées ici : * **Atlanta et le Sud-Est** (fintech, logistique, médical, smart cities) ; * **Boston et la Nouvelle Angleterre** (biotechnologies, médical et sciences de la vie, intelligence artificielle, robotique, quantique, et énergies décarbonées) ; * **Chicago et la région des Grands Lacs** (agri-agro, physique-chimie, ingénierie, médical) ; * **Houston et le Texas** (transition énergétique, électronique-IT, médical, spatial) ; * **Los Angeles et la Californie du Sud** (sciences de la vie, santé, biotechnologie, environnement) ; * **San Francisco et la Silicon Valley** (intelligence artificielle, numérique, data, logiciel) ; * **Washington D.C.** (Informatique quantique, cybersécurité, IA, aérospatial, régulations fédérales, villes intelligentes/IoT, énergies renouvelables, transition écologique, cleantech). Des informations plus détaillées sur ces écosystèmes sont disponibles sur notre [site internet](netvafrance.com).

Pas de frais de candidature. Les lauréats contribuent à hauteur de 2000€.

L'objectif de ce programme est de développer des partenariats scientifiques et technologiques outre-atlantique en vue de futurs développements en Amérique du Nord.

