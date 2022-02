DEEPTECH BRETAGNE : SOIREE DE LANCEMENT Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

La soirée de lancement aura lieu à Brest ou en distanciel le mercredi 02 mars 2022 de 17h à 20h Porté par un consortium regroupant les 7 technopoles de Bretagne et la SATT Ouest Valorisation notre programme a pour ambition de : * Stimuler l’émergence de projets d’innovation dans les laboratoires de recherche * Accompagner la création de startups deeptech * Renforcer les équipes fondatrices * Accélérer l’accès au marché Nous facilitons l’émergence de startups issues de la recherche académique et favorisons leur succès par la mise en synergie de l’écosystème. _#Deeptech : mobiliser les avancées de la recherche scientifique pour répondre aux enjeux de demain_ Inscription obligatoire : [Cliquez ici](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUcL8hQVOtFSHiPigR9-LD2UjU1OdoBnUiet-vil-OZziLpQ/viewform) !

