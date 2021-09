Dijon Square des Bénédictins Côte-d'Or, Dijon DEEPSPACE de James Batchelor and Collaborators – Festival Entre cour et jardins 2021 Square des Bénédictins Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Square des Bénédictins, le samedi 18 septembre à 15:00

Combinant la danse, le son et l’installation, DEEPSPACE est un spectacle intime et envoûtant qui examine notre curiosité curiosité pour l’inconnu. Jouant à l’intersection de l’art et de la science l’art et la science, le corps est emmené aux extrémités de l’éloignement et de la proximité l’éloignement et la proximité, la connectivité et l’isolement, la certitude et l’incertitude.

Réservation recommandée | Pass sanitaire obligatoire

Un voyage vers l’inconnu à travers l’art et la science. Square des Bénédictins 5 rue du docteur Maret Dijon Côte d’Or

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:54:00

