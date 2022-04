Deepfreak, crée ton photomontage ! Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Deepfreak, crée ton photomontage ! Quai des Savoirs, 23 avril 2022, Toulouse. Deepfreak, crée ton photomontage !

du samedi 23 avril au samedi 7 mai à Quai des Savoirs

Atelier de création de masques deepfreak —————————————- Sur le principe du _deepfake_, une technique de synthèse multimédia reposant sur l’intelligence artificielle, « Deepfreak, crée ton photomontage ! » vous propose de créer un portrait étrange en mixant votre photo à celle d’une personnalité. Grâce à un logiciel de photomontage, les participants génèreront une photo mixant leur propre photo de profil à une photo de face d’une personnalité. Ils découperont ensuite les supports des profils de chacun pour créer les **masques deepfreak**. Cet atelier est né de la volonté de sensibiliser, à travers une approche ludique, à la **manipulation des images sur internet**. Pour les **8 ans et plus accompagnés** : il est nécessaire d’assortir 1 billet enfant d’au moins 1 billet adulte. _©Clipasso_

4€, sur inscription en ligne ou à l’accueil

Apprenez à transformer une photo grâce à un logiciel de photomontage et créez votre propre masque deepfreak Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:15:00 2022-04-23T15:45:00;2022-04-24T14:15:00 2022-04-24T15:45:00;2022-04-26T14:15:00 2022-04-26T15:45:00;2022-04-27T14:15:00 2022-04-27T15:45:00;2022-04-28T14:15:00 2022-04-28T15:45:00;2022-04-29T14:15:00 2022-04-29T15:45:00;2022-04-30T14:15:00 2022-04-30T15:45:00;2022-05-03T14:15:00 2022-05-03T15:45:00;2022-05-04T14:15:00 2022-05-04T15:45:00;2022-05-05T14:15:00 2022-05-05T15:45:00;2022-05-06T14:15:00 2022-05-06T15:45:00;2022-05-07T14:15:00 2022-05-07T15:45:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Quai des Savoirs Adresse allée Matilda 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Quai des Savoirs Toulouse Departement Haute-Garonne

Quai des Savoirs Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Deepfreak, crée ton photomontage ! Quai des Savoirs 2022-04-23 was last modified: by Deepfreak, crée ton photomontage ! Quai des Savoirs Quai des Savoirs 23 avril 2022 Quai des Savoirs Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne