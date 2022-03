Deeper Dan Lannion, 2 avril 2022, Lannion.

Deeper Dan Rue du 73ème Territorial Le Pixie Lannion

2022-04-02 – 2022-04-02 Rue du 73ème Territorial Le Pixie

Lannion Côtes d’Armor

Deeper Dan est un quartet mêlant blues, rock, soul, funk, jazz, influencé par, entre autres, The Doors, Marcus King, Steely Dan, Freddy king, The Allman Brothers band…

Créé en 2018, le groupe propose un set d’une heure placé sous le signe du jam et du groove !

lepixie@hjta.bzh

Rue du 73ème Territorial Le Pixie Lannion

