DEEP Z TRIBUTE – CRÉATION 2016 / ZUTANO BAZAR Le Mans, 11 septembre 2021, Le Mans. DEEP Z TRIBUTE – CRÉATION 2016 / ZUTANO BAZAR 2021-09-11 – 2021-09-11 Salle des concerts 52 Rue du Port

Le Mans Sarthe Dans le cadre des Retrouvailles de la rentrée. C’est le clin d’œil à une période de la vie : l’absolu de la passion pour des musiciens. Pour Florence Loison, c’est sans conteste Led Zeppelin. Avec humour et beaucoup d’amour, elle rend hommage à ce groupe fondateur dans son imaginaire artistique. Genre : danse. Durée : 40 min. Dès 10 ans. Réservation conseillée. Pass sanitaire obligatoire, présentation d’un document d’identité. +33 2 43 47 36 52 https://www.facebook.com/Culturelemansinfos/ Dans le cadre des Retrouvailles de la rentrée. C’est le clin d’œil à une période de la vie : l’absolu de la passion pour des musiciens. Pour Florence Loison, c’est sans conteste Led Zeppelin. Avec humour et beaucoup d’amour, elle rend hommage à ce groupe fondateur dans son imaginaire artistique. Genre : danse. Durée : 40 min. Dès 10 ans. Réservation conseillée. Pass sanitaire obligatoire, présentation d’un document d’identité. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d'évènement: Le Mans, Sarthe Lieu Le Mans Adresse Salle des concerts 52 Rue du Port Ville Le Mans