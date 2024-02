Deep Time, 40 jours en dehors du temps Troyes, samedi 23 mars 2024.

14 mars 2021, l’explorateur-chercheur Christian Clot s’enferme avec 14 volontaires, 7 femmes et 7 hommes, pour 40 jours dans la grotte de Lombrives en Ariège française, sans plus aucun accès à la lumière du soleil ni information temporelle et sans aucun contact avec l’extérieur.

Ils débutent la première exploration collective sans accès au temps. Isolées dans cet environnement qui leur est inconnu, ils vont mener des études scientifiques uniques sur la capacité humaine d’adaptation et la façon dont cerveau comprend le temps et parvient à recréer une nouvelle synchronisation.



L’auboise Tiphaine Vuarier, membre de l’équipe scientifique, nous raconte son expérience.



Début : 2024-03-23 16:00:00

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre

Troyes 10000 Aube Grand Est contactmgt@troyes-cm.fr

