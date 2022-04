Deep Tech For Climate : NEWSPACE – Quelles applications pour l’environnement ? CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Deep Tech For Climate : NEWSPACE – Quelles applications pour l’environnement ? CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau, 21 avril 2022, Gif-sur-Yvette. Deep Tech For Climate : NEWSPACE – Quelles applications pour l’environnement ?

CentraleSupélec, bâtiment Bouygues, théâtre Rousseau, le jeudi 21 avril à 18:00

La table-ronde se focalisera sur deux problématiques différentes : 1/ comment l’exploitation des données satellitaires permet de mieux analyser et prédire l’évolution des écosystèmes, notamment en aidant les agriculteurs et les Etats à mieux anticiper les évolutions climatiques ; 2/ comment l’émergence des micro-lanceurs s’accompagne d’approches permettant de limiter leur impact sur l’environnement en développant la réutilisation de ces derniers ou en mutualisant les fonctionnalités des satellites à travers une infrastructure spatial partagée. Les projets liés au spatial (« NewSpace ») démocratisent depuis quelques années l’accès à l’espace et proposent de nouveaux moyens d’observation et de communication. CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T18:00:00 2022-04-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau Adresse 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Departement Essonne

CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Deep Tech For Climate : NEWSPACE – Quelles applications pour l’environnement ? CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau 2022-04-21 was last modified: by Deep Tech For Climate : NEWSPACE – Quelles applications pour l’environnement ? CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau CentraleSupélec,bâtiment Bouygues,théâtre Rousseau 21 avril 2022 bâtiment Bouygues CentraleSupélec Gif-sur-Yvette théâtre Rousseau Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne