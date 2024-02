Deep Speech. Dialogues inter-espèces Chapelle Venel Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Deep Speech. Dialogues inter-espèces Chapelle Venel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’exposition Deep Speech. Dialogues inter-espèces explore la place du non-humain dans les dispositifs d’énonciation et dans l’expression vocale.

Oussama Tabti, Catherine Clover, Maëva Longvert

Vernissage le 6 avril



Les processus de traduction et d’attention entre humains et non-humains via les installations d’artistes de différents horizons culturels sont également convoqués. Dans Deep Speech se croisent trois oeuvres multimédias, une installation en espace public et une performance participative de Oussama Tabti, Catherine Clover et Maëva Longvert. Leurs propositions dont la plupart sont imaginées in situ via une recherche et des moments de travail à Aix-en-Provence suggèrent différentes manières de vocaliser, visualiser et partager des relations inter-espèces.



Programmation de Lab Gamerz avec le soutien du Flanders Arts Institute Kunstenpunt .

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-05-04 19:00:00

Chapelle Venel 27 rue Venel

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

