Deep Purple ZENITH, 2 juillet 2023, TOULON.

Deep Purple ZENITH. Un spectacle à la date du 2023-07-02 à 19:00 (2023-07-02 au ). Tarif : 57.5 à 79.5 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) et ADAM CONCERTS présentent DEEP PURPLEÉvoquer Deep Purple, c’est entrer dans l’histoire du hard rock avec son groupe le plus emblématique. 47 ans après sa création, la chanson « Smoke On The Water » reste l’ultime classique de la guitare rock.Avec le chanteur Ian Gillan, le bassiste Roger Glover et le batteur Ian Paice, Deep Purple est de retour pour une nouvelle tournée. Pour ce Long Goodbye Tour qui débuta en 2017, le groupe n’a reculé devant aucun effort pour offrir à ses fans le cocktail de décibels puissants et de morceaux culte qui ont construit sa saga, celle d’un groupe inaltérable.Ne manquez pas les légendaires Deep Purple en concert !Réservations P.M.R. : 04 94 22 66 77 Deep Purple

