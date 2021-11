Deep Purple Machine Espass Rognac, 4 décembre 2021, Rognac.

Deep Purple Machine

Espass Rognac, le samedi 4 décembre à 21:00

André THUS rêvait de créer un SHOW LIVE DEEP PURPLE digne de ce nom. Ayant longtemps joué dans l’univers des groupes ROCK et METAL, il est l’un des très rares organistes Rock à s’être toujours servi du fameux orgue HAMMOND vintage identique à celui de Jon Lord. Il en connait tous les secrets. C’est un véritable magicien de cet instrument FONDAMENTAL dans la musique de DEEP PURPLE. Le rêve devient réalité lorsque enfin il trouve l’oiseau rare, le chanteur idéal ! La voix est à l’image du célèbre groupe : incroyable, exceptionnelle, à la foi “ronde “ et “éraillée”, mais surtout capable de chanter en suraigüe. Hallucinant ! Il a suffi alors d’adjoindre trois autres excellents musiciens professionnels et expérimentés, ayant aussi baignés dans la ROCK MUSIC. Passionnés de DEEP PURPLE, le guitariste, le batteur et la bassiste font exploser la scène ! Puissance, solos de fous et délire sont au rendez-vous. Le miracle a lieu! On se croit à un véritable concert de DEEP PURPLE. On est agréablement submergé et conquis par une MACHINE irrésistible qui nous transporte dans l’univers mythique des albums et des grands tubes de DEEP PURPLE ! [https://www.youtube.com/watch?v=VfZfg-OPaDU](https://www.youtube.com/watch?v=VfZfg-OPaDU) Participation aux frais : 15€ Réservations : [https://www.helloasso.com/…/concert-deep-purple-machine](https://www.helloasso.com/…/concert-deep-purple-machine)… Pass sanitaire / Test PCR / Port du masque Réservations au 06.16.95.33.15 billetterie sur place

15€

♫♫♫

Espass Rognac 99 bis bd Jean jaures 13340 Rognac Rognac Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T21:00:00 2021-12-04T23:00:00