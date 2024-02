Deep Purple Festival Ecaussystème Gignac, dimanche 28 juillet 2024.

Deep Purple Festival Ecaussystème Gignac Lot

Rock

Un groupe de légende avec seulement 5 dates en FRANCE ! Flamboyant dépositaire du hard-rock, Deep Purple est un boucan d’enfer aux mélodies électrifiées et aux 130 millions d’albums vendus dans le monde. Évoquer

Deep Purple, c’est entrer dans l’histoire du hard rock avec son groupe le plus emblématique. 47 ans après sa création, la chanson “Smoke On The Water” reste l’ultime classique de la guitare rock. Le groupe est de retour pour une nouvelle tournée. Ne manquez pas les légendaires Deep Purple à Gignac, pour vivre un moment unique !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

