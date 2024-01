Deep In A Dream — Un duo jazz en douceur au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris, dimanche 18 février 2024.

Le dimanche 18 février 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

Tarif en ligne : 15 à 20€

Tarif sur place : 18 à 23€

Cool jazz for quiet dreams — Robin Mansanti et Katia Schiavone présentent un duo enchanteur où les accords de la guitare viennent se mêler au souffle de la trompette et du chant.

Le trompettiste et chanteur Robin Mansanti et la guitariste Napolitaine Katia Schiavone se retrouvent autour de standards de jazz qu’ils affectionnent.

Robin Mansanti : voix, trompette

Katia Schiavone : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/77

38riv