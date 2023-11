[Exposition & Poésie] Aimée Saint-Laurent & Béatrice Dagan Deep & Co Dieppe, 25 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez découvrir les œuvres d’Aimée Saint-Laurent et de Béatrice Dagan mises à l’honneur lors de cette belle exposition..

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Deep & Co

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the works of Aimée Saint-Laurent and Béatrice Dagan in this beautiful exhibition.

Venga a descubrir las obras de Aimée Saint-Laurent y Béatrice Dagan, homenajeadas en esta magnífica exposición.

Entdecken Sie die Werke von Aimée Saint-Laurent und Béatrice Dagan, die in dieser schönen Ausstellung geehrt werden.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie