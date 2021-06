Paris La Gaîté Lyrique Paris Deep are the Woods La Gaîté Lyrique Paris Catégorie d’évènement: Paris

payant

Une expérience ludique et poétique de la lumière, de la brume et du corps en mouvement, proposée par l’artiste Eric Arnal-Burtschy. En collaboration avec Benoît Simon – Dès 5 ans Rasant l’horizon au-dessus des forêts mouvantes à perte de vue du Digitocène, Capitaine futur s’évanouit dans l’obscurité et se demande ce qui se passe derrière ce ciel de brouillard où perce une lueur douce et filtrée… Avec cette installation-expérience à vivre dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique, et dans le cadre de la programmation associée à l’exposition Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière – Olivier Ratsi, l’artiste visuel Eric Arnal-Burtschy propose des agencements de lumières en mouvement ainsi qu’une déambulation ludique et poétique parmi celles-ci, où l’esprit et le corps se libèrent. Passionné par les recherches sur la physique de l’univers, Eric Arnal-Burtschy écrit une danse pour la lumière, le vide et l’infini : à la jonction du spectacle vivant, du numérique et des arts visuels, Deep Are The Woods nous absorbe dans l’expérience physique, poétique et vibrante d’une chorégraphie lumineuse. Une expérience d’un nouveau genre, où les corps, petits ou grands, se rattachent à l’infini du cosmos. Spectacles -> Projection La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003 Contact :La Gaîté Lyrique 0 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique https://twitter.com/gaitelyrique Spectacles -> Projection

