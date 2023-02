DEEN BURBIGO SCENEO – LONGUENESSE, 4 mars 2023, LONGUENESSE.

DEEN BURBIGO SCENEO – LONGUENESSE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 29.1 à 29.1 euros.

MixLab (L.1-1082804 et 2/3-1064146/36) Présente En accord avec Auguri Productions Ce concert initialement prévu le 25/11/22 est reporté au 10/02/23 à 20h00. Les billets déjà vendus restent valables. Après avoir fait ses armes dans le collectif l’Entourage, Deen Burbigo s’échappe en solo pour développer ses propres projets. Il sort deux EPs qui attirent l’attention du public avant de sauter le pas du premier album en 2017, intitulé «Grand Cru », certifié disque d’Or en seulement quelques mois. Trois ans plus tard, Deen Burbigo revient avec son deuxième album « Cercle Vertueux », musicalement à la croisée des styles et des sonorités. Son dernier projet « OG SAN », est un EP de huit morceaux qui se veut centré autour d’un rap brut, dans la lignée de son dernier album. Dans son univers et son approche musical, Deen Burbigo n’a jamais été aussi précis. Deen Burbigo Deen Burbigo

Votre billet est ici

SCENEO – LONGUENESSE LONGUENESSE 2/4 Avenue Léon Blum Pas-de-Calais

MixLab (L.1-1082804 et 2/3-1064146/36) Présente En accord avec Auguri Productions

Ce concert initialement prévu le 25/11/22 est reporté au 10/02/23 à 20h00. Les billets déjà vendus restent valables.

Après avoir fait ses armes dans le collectif l’Entourage, Deen Burbigo s’échappe en solo pour développer ses propres projets. Il sort deux EPs qui attirent l’attention du public avant de sauter le pas du premier album en 2017, intitulé «Grand Cru », certifié disque d’Or en seulement quelques mois. Trois ans plus tard, Deen Burbigo revient avec son deuxième album « Cercle Vertueux », musicalement à la croisée des styles et des sonorités. Son dernier projet « OG SAN », est un EP de huit morceaux qui se veut centré autour d’un rap brut, dans la lignée de son dernier album. Dans son univers et son approche musical, Deen Burbigo n’a jamais été aussi précis.

.29.1 EUR29.1.

Votre billet est ici