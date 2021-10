Marseille le moulin Bouches-du-Rhône, Marseille DEEN BURBIGO le moulin Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Deen Burbigo est né à Marseille, mais c’est dans le Var voisin qu’il fait ses premières armes micro au poing. Il s’installe ensuite à Paris, et rejoint le collectif L’Entourage en 2011. En parallèle, Deen Burbigo développe son projet solo. Il sortira 2 EPs qui attirent l’attention du public avant de sauter le pas du premier album qui sort en 2017, intitulé « Grand Cru ». L’album comporte des featurings avec certains membres de son équipe (Nekfeu, Eff Gee) mais aussi Caballero, Jok’Air, Nemir, Gros Mo… “G rand Cru” est certifié Disque D’Or en seulement quelques mois. 3 ans plus tard, Deen Burbigo revient en 2020 avec son 2ème album « Cercle vertueux », musicalement à la croisée des styles et des sonorités.

24,99€

♫RAP♫ le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille

