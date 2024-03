Deelee S – Leo SVR – okis & mani deïz Makeda Marseille, jeudi 6 juin 2024.

Deelee S – Leo SVR – okis & mani deïz ♫♫♫ Jeudi 6 juin, 20h00 Makeda 15€ en pré-vente / 20€ sur place

Artichaut Productions présente : Deelee S, Leo SVR, okis & mani deïz au Makeda !

Rendez-vous le 6 juin 2024 à partir de 20h pour une soirée aux esthétiques rap / hip-hop / New comers

LEO SVR

Technique, maîtrise et facéties, voici les trois maîtres mots de la musique de Leo SVR. Le natif d’un petit village de la périphérie lyonnaise fait rimer ses racines rustiques et les sonorités contemporaines avec singularité.

OKIS :

Jeune artiste lyonnais, okis est le pur produit de son environnement. Amoureux de musique dès ses 4 ans, il se passionne pour nombre de musicien.nes dans tous les styles qui le marqueront : le jazz, le rock et la folk psychédéliques comme le gospel et la soul. Initié au rap français grâce à ses frères et sœurs, il se prend d’amour pour les plumes sincères et brutes qui caractérisent le hip hop.

DEELEE S est un artiste de 23 ans originaire de la banlieue toulousaine. Il a débuté dans le rap au lycée en écrivant ses premiers textes. Passionné de rap depuis son plus jeune age, il laisse sa créativité débordante parler dans ses textes. Très influencé par le rap américains et notamment les instrus old school West Coast il sort son second projet intitulé R2D3 en 2022.

INFOS PRATIQUES

PREVENTE : 15€ · SUR PLACE : 20€

VESTIAIRE OUVERT

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

