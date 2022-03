DEEDEE DANIEL & GOSPEL WALK Saint-Orens-de-Gameville, 22 avril 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

GOSPEL WALK est une école qui porte et défend des projets humanitaires à travers le Gospel, en s’associant à des projets humanitaires par le biais d’ONG ou association caritatives.

L’association Un Sourire En-Chanté organise ce concert sous la forme d’une soirée caritative afin de lever des fonds pour deux associations : l’Hôpital Sourire et l’APECO, l’Association des Parents d’Enfants Cancéreux d’Occitanie. Ces deux organismes ont pour but de développer des activités pour les enfants malades et leurs familles, de les accompagner, de leur apporter leur soutien et réconfort…

Avec la participation d’Altidanse

Deedee DANIEL est une célèbre chanteuse Gospel à la voix puissante, transcendant l’auditoire. Elle utilise le Gospel comme moyen d’expression, de révolte, de joie, de liberté et de partage.

Durée : 2h

